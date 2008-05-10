کشف فضای اتخاذ تصمیمات اخلاقی بر پایه عدالت در مغز

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه ایلینویز و موسسه تکنولوژی کالیفرنیا که نتایج یافته های خود را در مجله ساینس منتشر کرده اند با کمک دستگاه روزنانس مغناطیسی مغز گروهی از داوطلبان را اسکن و فضایی را کشف کردند که مسئول اتخاذ تصمیمات اخلاقی برپایه عدالت است.

در این تحقیقات از داوطلبان خواسته شد که یک سری از تصمیمات سخت را اتخاذ کنند. در این آزمایش افراد باید مقداری کالای خوراکی را بین کودکان پرورشگاهی در اوگاندا تقسیم می کردند.

هدف این محققان از انجام این آزمایش شناسایی مکانیزمهای برپایه تصمیمات از نوع اخلاقی بود. برای رسیدن به این نتایج، دانشمندان آمریکایی از این دواطلبان خواستند این غذاها را برپایه اخلاقیات و به صورت عادلانه بین کودکان یتیم تقسیم کنند.



بسیاری از این داوطلبان در پایان آزمایش اظهار داشتند که این بدترین آزمایشی بود که تاکنون انجام داده اند و دیگر هرگز حاضر به تکرار آن نیستند.

در این آزمایش مشاهده شد که برای مثال داوطلبی به یک کودک یتیم 15 کالای خوراکی داد و فرد دیگری به یک کودک 13 کالا و به یک کودک 5 کالای خوراکی داد. در حقیقت نتایج این آزمایش مشکلات جدی عدالت را در توزیع غذا نشان داد هرچند تمام افراد شرکت کننده سعی داشتند عدالت را از نظر اخلاقی و روحی رعایت کنند.

این نورولوژیستها با بررسی مغز این افراد کشف کردند که در لحظات بحرانی تصمیم گیری عادلانه برای توزیع غذا مناطق مختلفی در مغز روشن می شوند.

در حقیقت "جزیره ریل" در زمان بی طرفی، پوسته مغز در زمان سوددهی و منطقه دمی در زمان ادغام عدالت و سوددهی فعال می شد.

این دانشمندان نشان دادند زمانی که منطقه "جزیره ریل" فعال می شود اگر احساسات نقش مهمی در تصمیم گیری ایفا کنند معمولا تصمیمات ناعادلانه ای اتخاذ می شود درصورتی که اگر این فضا بدون دخالت احساسات فعال شود تصمیمات عادلانه خواهند بود.