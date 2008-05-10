تعداد پرستاران همدانی جوابگوی نیاز بیماران نیست

علی آذری پسند در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان گفت: با توجه به ظرفیت بیمارستانها هم اکنون دو هزار و 400 نفر پرستار در بیمارستانهای دانشگاهی استان همدان مشغول به خدمت هستند که 80 درصد از آنها را خانمها تشکیل می دهند

وی افزود: از سال 84 تاکنون 25 درصد جذب نیرو داشتیم که این میزان جوابگوی نیاز استان نیست.

آذری پسند تصریح کرد: در استان همدان به ازای هر تخت یک پرستار در استان وجود دارد که با توجه به نرم جهانی باید این رقم به 17/1نفر به ازای هر تخت برسد.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان تصریح کرد: با توجه به گسترش فضای فیزیکی بیمارستانها و افزایش تعداد تختها بیمارستانها با کمبود اعتبار جهت جذب نیرو مواجه هستیم.

آذری پسند با اشاره به فرار سیدن روز پرستار افزود: در مراسمی با حضور 108 پرستار نمونه ،دو نفر از این پرستاران نمونه برتر استانی معرفی می شوند.