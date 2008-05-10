  1. سیاست
  2. سایر
۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۵:۱۴

پیشرفت اقتصادی، وظیفه ملی-8

برای پیشرفت اقتصادی باید طبق سند چشم انداز و قانون برنامه حرکت کنیم

برای پیشرفت اقتصادی باید طبق سند چشم انداز و قانون برنامه حرکت کنیم

یک عضو هیئت رئیسه مجلس هفتم تاکید کرد: اگر می می خواهیم فرمایشات رهبر معظم انقلاب در بعد اقتصادی هرچه زودتر عملی شود باید در راستای سند چشم انداز حرکت کینم.

محسن کوهکن در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه پیشرفت اقتصاد کشور یک وظیفه ملی است اظهار داشت : ما برای رسیدن به پیشرفت اقتصادی که رهبر انقلاب نیز بر روی آن تاکید داشته اند باید در راستای سند چشم انداز 20 ساله کشور، قانون برنامه  و همچنین اصل 44 حرکت کنیم.

وی افزود : مسئولان کشور باید تلاش کنند تا بر اساس این محوریت و نگاه کارشناسانه بستری را فراهم کنند تا هرچه زودتر به توانیم فرمایشان رهبر انقلاب را عملی کنیم.

کوهکن درباره نقش مجلس هشتم در این زمینه نیز گفت: ما امیدواریم که مجلس هشتم بتواند با قدرت تمام در این زمینه وارد شود و در این مسیر گام های مفیدی را بردارد، چرا که تحقق این امر آرزوی ما و تمامی مسئولان کشور است. 

کد خبر 680221

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها