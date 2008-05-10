برای پیشرفت اقتصادی باید طبق سند چشم انداز و قانون برنامه حرکت کنیم

محسن کوهکن در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه پیشرفت اقتصاد کشور یک وظیفه ملی است اظهار داشت : ما برای رسیدن به پیشرفت اقتصادی که رهبر انقلاب نیز بر روی آن تاکید داشته اند باید در راستای سند چشم انداز 20 ساله کشور، قانون برنامه و همچنین اصل 44 حرکت کنیم.

وی افزود : مسئولان کشور باید تلاش کنند تا بر اساس این محوریت و نگاه کارشناسانه بستری را فراهم کنند تا هرچه زودتر به توانیم فرمایشان رهبر انقلاب را عملی کنیم.

کوهکن درباره نقش مجلس هشتم در این زمینه نیز گفت: ما امیدواریم که مجلس هشتم بتواند با قدرت تمام در این زمینه وارد شود و در این مسیر گام های مفیدی را بردارد، چرا که تحقق این امر آرزوی ما و تمامی مسئولان کشور است.