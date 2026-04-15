به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، وزارت بهداشت رژیم اسرائیل اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۴۵ مجروح از جبهه‌های نبرد به بیمارستان‌های شمال فلسطین اشغالی منتقل شده‌اند.

در همین راستا، ارتش اسرائیل و رادیو ارتش تأیید کردند که ۵ سرباز در منطقه «بنت‌جبیل» واقع در جنوب لبنان هدف حمله موشکی قرار گرفته‌اند که وضعیت یکی از آن‌ها وخیم گزارش شده است.

از سوی دیگر، مقاومت اسلامی لبنان (حزب‌الله) در بیانیه‌هایی اعلام کرد که با استفاده از دو پهپاد انتحاری، دو تانک میکاوای ارتش دشمن را در مجاورت میدان شهرک «میس‌الجبل» هدف قرار داده است.

همچنین رزمندگان مقاومت تجمع نیروهای ارتش رژیم اسرائیل در شرق شهر «بنت‌جبیل» را با موشک و توپخانه درهم کوبیدند.

همزمان با این درگیری‌ها، منابع خبری از به صدا درآمدن آژیر خطر در منطقه «الغجر» واقع در الجلیل العلیا خبر دادند.