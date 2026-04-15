۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۵۸

انتقال ۴۵ مجروح صهیونیست به بیمارستان‌های شمال سرزمین های اشغالی

انتقال ۴۵ مجروح صهیونیست به بیمارستان‌های شمال سرزمین های اشغالی

وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی از انتقال ده‌ها مجروح جدید به مراکز درمانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، وزارت بهداشت رژیم اسرائیل اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۴۵ مجروح از جبهه‌های نبرد به بیمارستان‌های شمال فلسطین اشغالی منتقل شده‌اند.

در همین راستا، ارتش اسرائیل و رادیو ارتش تأیید کردند که ۵ سرباز در منطقه «بنت‌جبیل» واقع در جنوب لبنان هدف حمله موشکی قرار گرفته‌اند که وضعیت یکی از آن‌ها وخیم گزارش شده است.

از سوی دیگر، مقاومت اسلامی لبنان (حزب‌الله) در بیانیه‌هایی اعلام کرد که با استفاده از دو پهپاد انتحاری، دو تانک میکاوای ارتش دشمن را در مجاورت میدان شهرک «میس‌الجبل» هدف قرار داده است.

همچنین رزمندگان مقاومت تجمع نیروهای ارتش رژیم اسرائیل در شرق شهر «بنت‌جبیل» را با موشک و توپخانه درهم کوبیدند.

همزمان با این درگیری‌ها، منابع خبری از به صدا درآمدن آژیر خطر در منطقه «الغجر» واقع در الجلیل العلیا خبر دادند.

    • IR ۰۷:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      دیر یا زود باید به اسرائیل حمله زمینی کرد
    • IR ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      ترامپ خیلی الاغه! اگر واقعا دنبال مذاکره و توافق بود تحریمهای جدید اعمال نمیکرد این نفهمتر از آن است که چیزی بفهمد متوجه باشد این بیشرف از اسرایل پول گرفته تا ارتش شیطانی امریکای پلید را در خدمت اهداف جنایتکارانه متجاوزانه صهیونی جعلی قرار دهد و ایران را هم بدون قیدشرط تسلیم خواسته هایشان کند ذره ای از خواسته های بحق ملت ایران کوتاه نیایید تادیه خسارات رفع تحریمها مجازات متجاوزین ترامپ نتانیابو بستن تنگه هرمز اخذ عوارض آزادی پولهای بلوکه شده و

