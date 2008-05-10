خانه عالم روستای قازقان از توابع رضویه مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، حجت الاسلام ابراهیم معادی مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استانهای خراسان در مراسم افتتاحیه این خانه عالم با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال نوآوری و شکوفایی، گفت: در سالجاری شاهد احداث و افتتاح پنج خانه عالم دیگر در روستاهای استان خواهیم بود.

رئیس هیئت مدیره موسسه احداث خانه عالم با ذکر این مطلب که زمین و ساخت خانه های عالم بانی دارد از خیرین تشکر کرد و گفت: انتخاب محل احداث به جهت دسترسی آسان اهالی در مناسب ترین منطقه روستا بوده و این مکانها پس از احداث تحویل سازمان تبلیغات اسلامی برای استقرار روحانی می شود.

وی برگزاری نماز جماعت، رسیدگی به امور دینی مردم، کمک به حل مشکلات روستاییان، آموزش قرآن در تمام سطوح و برپایی جلسات مذهبی و بزرگداشت مناسبتهای اجتماعی و دینی را از جمله افدامات روحانی مستقر در محل دانست.

حسین رضایی کارشناس موسسه احداث خانه عالم نیز در این مراسم گفت: با افتتاح خانه های عالم در روستاها، نیاز فرهنگی جامعه روستایی بر طرف و روحانی مستقر می تواند نقش ارزنده ای در بالا بردن سطح فرهنگی منطقه داشته باشد.

وی اظهار داشت: تا کنون 15 خانه عالم توسط موسسه احداث خانه عالم احداث و به بهره برداری رسیده است.

وی با اشاره به افتتاح خانه عالم روستای قازقان نیز گفت: این روستا با 650 خانوار در 23 کیلومتری مشهد قرار دارد که خانه عالم آن در زمین اهدائی برادران پور محمدی به مساحت 150 مترمربع و زیر بنائی به مساحت 75 متر با اعتباری معادل 200میلیون ریال توسط خیر نیکوکار حاج رضا خاکشور زیر نظر واحد مهندسی موسسه احداث خانه عالم ساخته شده است.