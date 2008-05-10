آغاز اردوی 6 وزنه بردار برای المپیک پکن / 20 تیر معرفی سه وزنه بردار انتخابی

به گزارش خبرگزاری مهر، 6 وزنه بردار منتخب از صبح امروز زیر نظر بهمن زارع و دو مربی چینی به تمرین و آماده سازی خواهند پرداخت تا با ثبت رکوردهای تعیین شده از سوی کادر فنی، بخت خود را برای کسب دوبنده تیم ملی و جایگیری در ترکیب 3 نفره اعزامی به بازی های المپیک امتحان کنند.

سهراب مرادی در دسته 77 کیلوگرم، اصغر ابراهیمی در دسته 94 کیلوگرم ، محسن بیرانوند در دسته 105 کیلوگرم ، رشید شریفی، محمد صالحی و حسین رضازاده در دسته 105+ کیلوگرم 6 ملی پوش منتخب حاضر در اردوی ویژه المپیک هستند.

20 تیر ماه آخرین فرصت اعلام اسامی 3 وزنه بردار اعزامی به بازی های المپیک 2008 پکن به کمیته ملی المپیک در نظر گرفته شده است.