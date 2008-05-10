جدال نمایندگان ایران به تساوی انجامید

به گزارش خبرنگار مهر، استاد بزرگان احسان قائم مقامی و مرتضی محجوب که برای شرکت در پیکارهای شطرنج بین المللی آزاد فیلیپین عازم این کشور شده اند روز گذشته در دور چهارم این رقابت ها رودر روی هم قرار گرفتند. جدال نمایندگان کشورمان در این دور به تساوی انجامید تا هر دو به امتیاز 3 اکتفا کنند.

احسان قائم مقامی و مرتضی محجوب در دور نخست مسابقات شطرنج بین المللی آزاد فیلیپین مقابل حریفان فیلیپینی به برتری دست یافتند اما در دور دوم با شطرنجبازان کشور میزبان مساوی کردند. قائم مقامی در دور سوم این رقابت ها مقابل بازیکن دیگری از فیلیپین به برتری دست یافت و مرتضی محجوب نیز نماینده ای از چین را شکست داد.

مسابقات شطرنج بین المللی آزاد فیلیپین از 8 اردیبهشت ماه با حضور 97 شطرنجباز (12 استاد بزرگ، 19 استاد بین المللی، 4 استاد فیده ) از فیلیپین، چین، میانمار، مالزی، انونزی، ویتنام و ایران دراین کشور آغاز شده است.

مسابقات شطرنج بین المللی آزاد فیلیپین در دو بخش مردان و زنان طی 9 دور و به روش سوئیسی انجام می شود.