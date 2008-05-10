کیش دروازه ای برای ارتباط با هشت میلیون ایرانی خارج از کشور

به گزارش خبرنگار مهر در کیش، داوود مددی صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: منطقه آزاد کیش با دارا بودن قابلیت ها و ظرفیت های بسیار بالا می تواند دروازه ای برای ارتباط پایدار با هشت میلیون ایرانی خارج از کشور باشد و به جایگاهی امن در حوزه سرمایه گذاری خارجی در کشورمان تبدیل شود.

وی گفت: کیش قابلیتهای لازم برای ایجاد پایگاه خدمات فنی و مهندسی و پزشکی کشور را داراست و که به عنوان نمونه پایلوت مبدا اجرای بسیاری از طرحهای نمونه منطقه باشد.

مددی اظهار داشت: سرمایه های بسیاری از سوی ایرانیان خارج از کشور در کشورهای منطقه مورد استفاده قرار گرفته و در حوزه های متعدد به مرحله بازده مطلوب رسیده است که می توان با خلق بسترهای مناسب در منطقه آزاد از آنها در مسیر آبادانی و توسعه منطقه و کشور بهره برداری کرد.

رئیس هیئت مدیره منطقه آزادکیش ادامه داد: کیش همچنان فضایی امن برای سرمایه گذاری مطمئن بخشهای مختلف خصوصی و خارجی خواهد بود و تمامی مسئولان منطقه موظف شده اند تمام توان خود را به کار گیرند تا روند سرمایه گذاری در این جزیره تسهیل شده و هیچ تجار و بازرگانی در مسیر سرمایه گذاری خود دچار مشکل و معضل نشود.