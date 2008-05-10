رهبر حزب ملی بلوچستان پاکستان آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشتدپرس، طرفداران سردار"اختر منگال" با شادی در اطراف وی که بیمارستان کراچی را ترک کرده بود، تجمع کردند. وی در این بیمارستان به علت بیماری بستری بود و در بازداشت به سر می برد.

منگال در آگوست سال 2006 بازداشت و به اتهام شکنجه دو مقام اطلاعاتی ارتش دستگیر شد.

"عارف احمد خان" مقام ارشد امنیتی پاکستان اعلام کرد که از اتهامات علیه منگال صرف نظر شده است.

دولت جدید و منتخب پاکستان می گوید که خواستار گسترش گفتگوها با رهبران قومی در منطقه بلوچستان این کشور است.

از سوی دیگر، مذاکرات مقامهای محلی پاکستان با رهبران طالبان در منطقه سوات این کشور عصر روز گذشته با امضای توافقنامه صلح به پایان رسید.

به گزارش مهر، دولت جدید پاکستان به رهبری یوسف رضا گیلانی، پس از روی کار آمدن مذاکره با شبه نظامیان و طالبان حاضر در مناطق قبیله نشین این کشور را در دستورکار خود قرارداد و این سیاست بر خلاف سیاستهای دولت قبلی پاکستان در برخورد با شبه نظامیان حاضر در مناطق قبیله نشین این کشور بود.

بر همین اساس، احتمال امضای معاهده صلح میان دولت پاکستان و طالبان پس از آن شکل واقعی به خود گرفت که دولت جدید پاکستان پس از روی کارآمدن در جهت مذاکره و آشتی با گروه های شبه نظامی در مناطق قبیله نشین پاکستان گام برداشت و حتی یکی از رهبران اصلی طالبان را که در بند نیروهای امنیتی این کشور بود از زندان آزاد کرد و در پی آن "بیت الله محسود" رهبر طالبان در پاکستان به تمام گروه های شبه نظامی دستور داد تا حملات خود علیه نیروهای امنیتی پاکستان را متوقف کنند.

این در حالی است که آمریکا تردیدهایی درباره توافق دولت پاکستان با طالبان و سایر گروه های شبه نظامی در این کشور دارد.