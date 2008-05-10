ساماندهی موسسات مالی ، پولی و اعتباری در دستور کار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک در راستای سیاستهای پولی و بانکی کشور تمهیدات لازم را به منظور ساماندهی و هماهنگ کردن تمامی مؤسساتی که به صورت سازمانی و عملیاتی به عنوان واسطة وجوه مبادرت به عملیات مالی ، پولی و اعتباری می نمایند به عمل آورده است.

برهمین اساس طی چندماه اخیر ، مقرر گردید تعدادی از مؤسسات فعال در حوزه بازار غیر متشکل پولی ( صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار )نسبت به تطبیق و تبدیل ساختار سازمانی و قانونی خود با ضوابط و مقررات پولی و بانکی بانک مرکزی اقدام نموده تا پس از احصاء و اصلاح مغایرت های قانونی و عملیاتی در قالب یک برنامة زمان بندی مشخص وبا ارایة تعهد از سوی مدیران مؤسسات مذکور، موافقت اصولی تطبیق و تبدیل به مؤسسات اعتباری غیر بانکی صادرگردد.

هم اکنون بانک مرکزی موافقت اصولی خود را با تطبیق و تبدیل وضعیت موسسات قرض الحسنه قوامین ، انصار، بتاجا و تعاونی اعتبار میزان را ابلاغ کرده است . این موسسات در صورت موفقیت در انجام تعهدات و اصلاحات ظرف مدت تعیین شده مجوز فعالیت از بانک مرکزی دریافت خواهند کرد . بانک مرکزی در مدت تعیین شده بر عملیات و فعالیت های این موسسات و نحوه پیشرفت انجام اصلاحات و ایفای تعهدات آنها نظارت می نماید .

علاوه بر این موسسه مالی و اعتباری سینا به لحاظ رعایت موارد قانونی مورد نظر ، مجوز فعالیت را از بانک مرکزی اخذ نموده است .

بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد مدیران وسهامداران مؤسسات یادشده، با پیگیری و ممارست در ساماندهی و اجرای به موقع برنامه های اصلاحی تعهد شده در توسعة نظام اقتصادی و پولی کشور موثر واقع شوند. بدون شک هدف اساسی و محوری بانک مرکزی در صدور موافقت اصولی تطبیق و تبدیل موسسات مذکور، صیانت از منابع مالی عموم سپرده گذاران و کاهش ریسک جامع موسسات می باشد .

همچنین امیدواریم در آینده نزدیک موسساتی بتوانند در کشور فعالیت مالی و اعتباری داشته باشند که شرایط آنها مطابق با قوانین پولی و بانکی کشور باشد.