ملکه انگلیس به ترکیه سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ترکیش دیلی، "الیزابت دوم" و "پرنس فیلیپ"، از روز سه شنبه ( 24 اردیبهشت ) سفر خود به ترکیه را آغاز می کنند.

در همین رابطه "نیک برد" سفیر انگلیس در آنکارا اعلام کرد : مهمترین پیامی که این سفر در متن خود دارد حمایت انگلیس از ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپاست. هر چند این مسیر مشکلی است اما باید ترکیه همچنان تلاشهای خود را برای اضافه شدن به جمع اعضای اتحادیه اروپا ادامه دهد.

به گفته سفیر انگلیس در ترکیه، سفر الیزابت دوم ملکه انگلیس به ترکیه نشانگر این مطلب است که روابط لندن- آنکارا فقط در حوزه سیاسی نبوده بلکه این روابط بسیار گسترده تر از آن است.

بر اساس این گزارش، علاوه بر پرنس فیلیپ، "دیوید میلی باند" وزیر امور خارجه انگلیس و یک هیئت 20 نفره، الیزابت دوم را در سفر به ترکیه همراهی می کنند.

ملکه انگلیس در سفر به ترکیه از شهرهای آنکارا، بورسا و استانبول دیدن خواهد کرد.

سفر الیزابت دوم به ترکیه در تاریخ 16 می ( 27 اردیبهشت ) به پایان می رسد.