حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اظهارداشت: در پی بروز نشانه هایی از وجود خشکسالی در کشور و تلاش نمایندگان مجلس برای برنامه ریزی مناسب و مدیریت صحیح با درنظر گرفتن شرایط حاکم برکشور، قرار شد با دعوت از وزیران مربوطه نشستی برگزار و در این باره گفتگو شود.

نماینده همدان گفت: این جلسه 10:30 فردا آغاز و تا 12 ادامه خواهد یافت.

وی افزود: از این رو پرویز فتاح وزیر نیرو و محمدرضا اسکندری وزیرجهاد کشاورزی با حضور در جلسه غیرعلنی مجلس به سئوالات نمایندگان در این خصوص پاسخ و از عملکرد دولت و تدابیر اندیشیده شده گزارش خواهند داد.

گفتنی است هیئت دولت در جلسه استانی خود در فارس روز 18 اردیبهشت ، همزمان با سفر رهبر معظم انقلاب به این استان، ارائه لایحه دو فوریتی برای برداشت 20 هزار میلیارد ریال ازحساب ذخیره ارزی برای مقابله با خشکسالی در کشور تصویب شد که انتظار می رود در جلسه غیر علنی فردا مورد بحث و بررسی قرارگیرد.

حاجی بابایی در ادامه این گفتگو روز چهارشنبه 25 اردیبهشت را روز قطعی برگزاری استیضاح وزیر بازرگانی اعلام کرد و خاطرنشان کرد تا کنون تغییری در این برنامه صورت نگرفته است.

عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین 5 خرداد را آخرین روز برگزاری جلسه علنی مجلس هفتم در سال پایانی عنوان کرد و گفت: احتمال برگزاری جلسه علنی در روز دوشنبه 6 خرداد نیز وجود دارد.

وی با بیان اینکه مجلس هشتم کار خود را از روز 7 خرداد آغاز خواهد کرد، اظهارداشت: مجلس 8 خرداد نیز جلسه دارد و گمانه زنی ها در خصوص تعطیلی مجلس در این روز اشتباه است.