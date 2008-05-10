موسیقی قرن بیستم بررسی می شود

رهبرارکستر ملل با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : بررسی جریان های موسیقی قرن بیستم از جمله موضوعات تخصصی است که سالها روی آن تحقیق و پژوهش کرده ام و خوشبختانه در چند سال اخیر پژوهشگران موسیقی گرایش های جدی در خصوص بررسی این موضوع داشته اند ولی متاسفانه منابع به اندازه کافی در اختیار نیست ؛ در همین راستا برخی از حوزه های ناشناخته موسیقی قرن بیستم به خصوص در بعد از جنگ جهانی دوم را با ارائه نمونه آثار صوتی دراین جلسه سخنرانی مطرح خواهم کرد.

وی در ادامه در خصوص ارائه آثار آهنگسازان قرن بیستم گفت : در این جلسه علاوه بر بررسی موسیقی قرن بیستم آثار برخی از آهنگسازان مانند "لاخن من"،"شلسی"،فرنی هو"، "کاگل" و برخی دیگر از آهنگسازان قرن بیستم به ویژه از سال 1945 به بعد به عنوان نمونه آثار صوتی ارائه می شود.