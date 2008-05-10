  1. ورزش
احتمال بازگشت هادی شکوری به تیم فوتبال العربی قطر

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان قصد دارد در پایان فصل به قطر بازگردد و فوتبالش را در تیم العربی ادامه دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی شکوری که پس از چندماه حضور در تیم فوتبال العربی قطر به دلیل بیماری فرزندش ناچار به بازگشت به ایران شد، از نیم فصل دوم به همراه تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در رقابتهای لیگ برتر شرکت کرده و طی هفته های اخیر یکی از مردان ثابت سبزپوشان اصفهانی بوده است.

از آنجایی که قرارداد این بازیکن در پایان فصل با ذوب آهن به پایان می رسد، او از طریق مدیر برنامه هایش مذاکراتی را با مسئولان باشگاه العربی قطر انجام داده تا فصل آینده را در این تیم بازی کند. قرار است وضعیت نهایی هادی شکوری تا پایان فصل جاری لیگ برتر مشخص شود.

