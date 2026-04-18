  1. استانها
  2. مرکزی
۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۱۵

ورود سامانه بارشی از شامگاه امشب تا سه‌شنبه در مرکزی

اراک- اداره کل هواشناسی استان مرکزی از ورود سامانه بارشی از شامگاه امشب شنبه تا سه‌شنبه جاری در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مطابق بررسی های اداره کل هواشناسی امروز شنبه جوی پایدار و آسمانی صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد در استان مرکزی پیش بینی می شود.

بررسی ها نشان می دهد از اواخر وقت شنبه سامانه بارشی جدید به استان مرکزی وارد می‌شود و به تناوب تا روز سه شنبه گاهی موجب بارش و رگبار باران، احتمال رعدوبرق و در برخی از ساعات وزش باد نسبتا شدید تا شدید در این استان خواهد شد.

بر اساس خروجی فعلی مدل ها بیشترین فعالیت بارشی این سامانه در استان مرکزی در طی روز دوشنبه هفته آینده خواهد بود.

از لحاظ دمایی بررسی ها حاکی از روند افزایشی دمای هوا در استان مرکزی می باشد.

کد مطلب 6803667

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

