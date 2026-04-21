خبرگزاری مهر، گروه استان ها: ۵۱ شب است که مردم بیرجند چون مردم تمام شهرها و روستاهای خراسان جنوبی در حال حماسه سازی و تاریخ سازی هستند. آنان با پیروی از مشت های گره کرده رهبر شهیدشان در تجمعات شبانه علیه استکبار و متجاوز به وطن شعار می دهند.

در این میان افرادی هستند که به نوعی میدان داری این تجماعات را دارند و از نزدیک شاهد این حماسه سازی ها هستند. نمونه این افراد علیرضا خسروی زارگز از عوامل اجرایی حرکت مردمی «قیام کفن پوشان» خراسان جنوبی است که خاطرات زیبایی از ۵۰ شب گذشته دارد.

علیرضا خسروی زارگز در گفت و گو با مهر اظهار کرد: از ۵۰ شب پیش تا به امروز که در خیابان معلم و میدان مادر به نوعی در خدمت مردم هستیم از بالای ماشین می بینم که جمعیت ترکیبی از اقشار مختلف مردم از پیر و جوان است.

مردم میدان دار واقعی

وی افزود: حتی خود مردم شعارهایی که باید داده شود را برای ما پیامک می کنند و موسیقی های حماسی که پخش می شود را انتخاب می کردند.

خسروی که از عوامل اجرایی حرکت مردمی «قیام کفن پوشان» خراسان جنوبی است، گفت: حرکت مردمی قیام کفن پوشان شب اول شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و در راستای خون خواهی ایشان برگزار شد و تا به امروز ادامه دارد.

خسروی زارگز اظهارکرد: در شب های مختلف برنامه های متعددی از روایتگری،عزاداری و برنامه های حماسی را اجرا کردیم و اتفاقات بسیار زیبایی را مشاهده کردیم.

وی بیان کرد: ما خانم مسنی را می دیدیم که زانوهایش مشکل داشت و خانه او در مسیر حرکت مردمی قیام کفن پوشان در خیابان معلم بود و هر شب از خانه اش بیرون می آمد و علی رغم رنج جسمی پرچم ایران را تکان می داد.

باور دارم در مسیر مشایه هستم

از عوامل اجرایی حرکت مردمی قیام کفن پوشان شهر بیرجند گفت: در ماجرای دیگر عزیز دیگری به جمع ما آمد و گفت من شرایط رفتن به سفر پیاده روی اربعین را امسال ندارم و هزینه آن را به شما برای همین حرکت مردمی می دهم و باور دارم که در مسیر مشایه هستم.

خسروی زارگز ادامه داد: در مورد دیگر پسر بچه ای از خانواده معمولی پول عیدی خود را برای هزینه کردن در همین حرکت مردمی تجمعات شبانه به ما داد.

وی تصریح کرد: در مورد دیگر در شب چهلم رهبر شهیدمان می خواستیم خیابان را سیاه پوش کنیم که برای این کار خانمی چادرهای خود را به ما داد که در این کار استفاده کنیم.

برخی افراد با حضور در تجماعات تفکرشان تغییر کرد

از عوامل اجرایی حرکت مردمی قیام کفن پوشان شهر بیرجند بیان کرد: حتی در مواردی افرادی را داشتیم که از تغییر تفکرشان می گفتند و بیان می کردند که قبل از شهادت رهبر انقلاب با نظام زاویه داشتند ولی امروز تفکرشان فرق کرده است.

خسروی زارگز افزود: در مورد دیگر از روستایی در اطراف بیرجند هر شب ه بیرجند می آیند و موکب داری می کنند که همه این اتفاقات نشان از عزم و اراده مردم برای حفظ انقلاب و کشورشان است.

به حضور شبانه مردم هنوز نیاز است

وی تأکید کرد: حتی اگر ما را خواب ببرد، دشمن را هیچگاه خواب نخواهد برد و طرح و توطئه های پنهانی در آستین دارد و از این جهت تا روزی که نیاز باشد در این تجمعات خواهیم بود.

خسروی زارگز یادآور شد: بارها در همین تجمعات شبانه گفته ام در روز قیامت که پرده ها کنار رود خواهیم دید که اگر حضور ما در خیابان ها نبود چه آسیب هایی به کشورمان وارد می شد و چقدر از اموال عمومی و خصوصی آسیب دیده و چه بر سر انقلاب ما می آمد.