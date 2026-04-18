  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۵۶

عراقچی: برای افزایش تعامل با نیروهای مسلح عزمی راسخ داریم

وزیر امور خارجه در پیامی به مناسبت روز ارتش نوشت: اینجانب و همکارانم در وزارت امور خارجه بر عزم راسخ خویش در تداوم تعامل، هم‌افزایی و هم‌گرایی با نیروهای مسلح تأکید می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران پیامی صادر کرد.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند امیر سرلشکر حاتمی

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

در ایامی که میهن عزیزمان در میانه یکی از تعیین‌کننده‌ترین ادوار تاریخی خود قرار دارد و نقش‌آفرینی هوشمندانه و مقتدرانه نیروهای مسلح، بیش از پیش در صیانت از منافع ملی و حفظ ثبات و امنیت کشور جلوه‌گر شده، فرا رسیدن بیست‌ونهم فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران را به جنابعالی و آحاد رزمندگان و سربازان فداکار در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران صمیمانه تبریک عرض می‌کنم.

این روز فرصت مغتنمی برای ارج نهادن به رشادت‌ها، ایثارگری‌ها و فداکاری‌های فرزندان غیور این سرزمین در نیروهای چهارگانه ارتش سرافراز است که همدوش سایر قوای مسلح، در پاسداری از کیان ایران اسلامی از هیچ تلاشی فروگذار نکرده‌اند.

امنیت و اقتدار کشور، برآمده از اراده‌ای استوار، نیتی خالص و پایداری دلاورمردانی است که پاسداری از مرزها و صیانت از منافع ملی را به شایسته‌ترین وجه به انجام رسانده‌اند. بی شک، اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های بین‌المللی و توفیقات دستگاه دیپلماسی در پاسداری از منافع کشور، وامدار مجاهدت‌های خستگی‌ناپذیر و فداکاری‌های نیروهای مسلح جان‌برکف است.

اینجانب و همکارانم در وزارت امور خارجه، یاد و خاطره رشادت‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دشمنان متجاوز در ادوار مختلف، به‌ویژه در نبردهای سرنوشت‌ساز اخیر را گرامی داشته و بر عزم راسخ خویش در تداوم تعامل، هم‌افزایی و هم‌گرایی با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تأکید می کنیم.

با ادای احترام به شهدای والامقام ارتش جمهوری اسلامی ایران از درگاه خداوند مقتدر و مهربان، پیروزی و سرافرازی ملت ایران، نیروهای مسلح و دستگاه دیپلماسی را خواستارم.

کد مطلب 6803874
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها