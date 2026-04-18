۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹

دستگیری ۲ سارق در بروجرد

دستگیری ۲ سارق در بروجرد

خرم‌آباد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از دستگیری دو سارق در شهرستان بروجرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان بروجرد با اقدامات پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری دو نفر سارق شده که پس از تحقیقات پلیسی به شش فقره انواع سرقت معترف شدند، همچنین در اقدامی دیگر یک دستگاه خودرو وانت حامل ۲۰ کیسه کود شیمیایی ۴۰ کیلویی فاقد هرگونه مجوز قانونی توقیف کردند.

این گزارش می‌افزاید مأموران انتظامی شهرستان پلدختر با همکاری مردم موفق به شناسایی یک‌خرده فروش مواد مخدر شده که با هماهنگی قضائی وی را در مخفیگاهش به همراه مقادیری ماده مخدر تریاک دستگیر کردند.

