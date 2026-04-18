به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح شنبه در نشست بررسی خسارات زیست محیطی ناشی از جنگ تحمیلی سوم در حوزه‌های مختلف محیط زیست دریایی، سواحل و مناطق تحت مدیریت، محیط زیست انسانی و سایر عرصه‌های طبیعی و خسارات وارده به خاک اظهار کرد: استان بوشهر دارای محیط زیست طبیعی و دریایی منحصر به فرد است.

وی با تاکید بر لزوم حفاظت و بهره‌برداری پایدار از محیط زیست طبیعی و دریایی استان بوشهر اضافه کرد: بررسی وضعیت تالاب‌های ساحلی استان و تداوم طرح های احیای تالاب‌ها و بازسازی زیستگاه‌های ساحلی و دریایی در استان ضروری است.

استاندار بوشهر از پیگیری‌ها و اجرای طرح‌های موفق زیست محیطی در استان نظیر کاهش فلرینگ و آلودگی‌های منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، همچنین اجرای تعهدات صنایع و شرکت‌ها در حوزه فضای سبز ‌و اجرای طرح‌های موفق درختکاری، مطالبی بیان کرد.

زارع از تصمیمات موثر استان در حوزه احیای تالاب‌های استان بویژه تالاب حله با تخصیص اعتبار مورد نیاز لایروبی و آبگیری موثر این تالاب در سال گذشته و بهار سال جدید در بارندگی‌های اخیر خبر داد.