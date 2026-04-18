لزوم توجه به هنرمندان و افزایش بودجه فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی در جریان دیدار با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به جایگاه فرهنگ و ارشاد اسلامی، آن را نهادی متشکل از سه رکن «فرهنگ»، «ارشاد» و «اسلامی» دانست و اظهار داشت: این سازمان در رأس شورای فرهنگی استان قرار دارد و یکی از وظایف اساسی آن، استخراج موضوعات موردنیاز جامعه در بخش فرهنگ و اجراییکردن مصوبات حوزه مهندسی فرهنگی است.
وی با تأکید بر لزوم تداوم و تقویت کارهای خوب گذشته، خواستار توجه بیشتر به ظرفیتهای خالی در حوزه فرهنگ و ارشاد شد و گفت: امیدواریم با همدلی و همراهی، این ظرفیتها نیز افزوده شود.
نماینده ولیفقیه در لرستان، همچنین بر لزوم پیگیری وضعیت هنرمندان، مسائل سختافزاری، ساختمانها و بودجهها توسط سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تأکید کرد.
میثم محتشم، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان نیز ضمن تبریک سال نو و گرامیداشت ایام ماه مبارک رمضان و سالگرد شهادت حضرت علی (ع)، به تشریح فعالیتهای این اداره کل پرداخت.
محتشم با اشاره به جایگاه لرستان در تولید محتوا، بهویژه در فضای مجازی، گفت: استان لرستان جزو استانهای برتر در حوزه تولید محتوای دیجیتال است و هنرمندان استان همکاری چشمگیری در این عرصه داشتهاند.
وی همچنین از برگزاری منظم مراسم معنوی در سه موکب فعال استان با حضور هنرمندان و برنامههای شعری و نقاشی خبر داد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت فضای مجازی، بر تلاش این اداره کل برای روشنگری در این فضا تأکید کرد و افزود: آمار تولید محتوای استان بسیار بالاست و امروز نیز جلسه محفل شعر «امین» که تخلص مقام معظم رهبری است با حضور شاعران استان برگزار خواهد شد.
