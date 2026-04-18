بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای آسمان لرستان و تقویت یک سامانه بارشی در این استان از روز دوشنبه، اظهار داشت: در این راستا بارش باران، رعدوبرق، رگبار تگرگ، وزش باد شدید برای استان پیش‌بینی می‌شود.

وی زمان پایان فعالیت این سامانه بارشی را صبح سه‌شنبه عنوان کرد و گفت: در قالب این سامانه بارشی برای استان ایجاد رواناب و آب‌گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌های فصلی و خشکه رودها، طغیان رودخانه‌های فصلی، خطر اصابت صاعقه، خطر ریزش کوه و... پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان بر لزوم عدم انجام فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت‌گردی، عدم تردد و توقف در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها و خشکه رودها، عدم جابه‌جایی عشایر، خودداری از چرای دام، خسارت به برخی محصولات زراعی و باغی، آمادگی دستگاه‌های خدمت‌رسان به‌ویژه راهداری و شهرداری و... تأکید کرد.