۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

استاندار اصفهان: سرمایه اردستان نباید پشت بروکراسی بلوکه شود

اصفهان- استاندار اصفهان گفت: پذیرفتنی نیست که سرمایه‌های شهرستان اردستان به دلیل بروکراسی اداری یا کمبود نقدینگی بلااستفاده بماند و باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی، مسیر تولید هموارتر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد پیش از ظهر شنبه در سفر به شهرستان اردستان و در همراهی با فرماندار و جمعی از مدیران استانی، از چند واحد صنعتی راکد و نیمه‌فعال بازدید کرد و در جریان مستقیم مشکلات زیرساختی، بانکی و مدیریتی این واحدها قرار گرفت.

وی توقف تولید و پیامدهای ناشی از آن را یکی از خطوط قرمز دولت عنوان کرد و گفت: مدیران کل دستگاه‌های مرتبط موظف هستند در کوتاه‌ترین زمان، پرونده‌های مربوط به تخصیص اعتبار، معافیت‌های مالیاتی و سایر مشوق‌ها را بازنگری کنند تا روند احیای این واحدها تسریع شود.

استاندار اصفهان با بیان اینکه اردستان از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه صنعت و معدن برخوردار است، افزود: پذیرفتنی نیست که سرمایه‌های این شهرستان به دلیل بروکراسی اداری یا کمبود نقدینگی بلااستفاده بماند و باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی، مسیر تولید هموارتر شود.

وی با تأکید بر اولویت حمایت از تولیدکنندگان واقعی و فعال‌سازی مجدد واحدهای راکد ادامه داد: دستورهای لازم برای تخصیص تسهیلات حمایتی و حل مشکلات زیرساختی از جمله آب و برق صادر شده و انتظار می‌رود با اقدامات مشترک فرمانداری و دستگاه‌های مسئول، به‌زودی کارگران به خطوط تولید بازگردند و رونق اقتصادی در شهرستان افزایش یابد.

جمالی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به کارگروه ویژه رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: این کارگروه روند اجرای مصوبات و دستورات صادرشده در اردستان را پیگیری خواهد کرد. همچنین پس از ایجاد ثبات و فراهم شدن شرایط لازم، جلسه‌ای با بانک‌های عامل برای بررسی امکان استمهال بدهی واحدهای بحران‌زده برگزار می‌شود.

