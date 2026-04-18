  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸

پاسخ نیروی دریایی سپاه به بدعهدی آمریکا

فرماندهی نیروی دریایی سپاه از تغییر مجدد وضعیت تنگه هرمز خبر داد و تأکید کرد: وضعیت تنگه هرمز در حالت قبلی باقی می‌ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حساب منتسب به فرماندهی نیروی دریایی سپاه نوشت: ‏هر نقض عهدی از سوی امریکا، پاسخی شایسته دارد.

تا زمانی که تردد شناورها از مبدأ ایران و به مقصد ایران مورد تهدید باشد، وضعیت تنگه هرمز به حالت قبلی باقی می‌ماند. باذن الله

کد مطلب 6804090
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      8 8
      پاسخ
      خواسته مردم مهمه و به هیچ وجه نایده گرفته نشود : عواض دائمی به نفع مردم کنترل دائمی کامل تنگه هرمز به دست ایران خلع سلاح اسرائیل و برچیده شدن مراکز هسته ای اسرائیل برچیدن شدن تمامی پایگاه های امریکا در منطقه و کشورهایی که از انها به ایران حمله شد.
    • IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      6 7
      پاسخ
      این شد.ترامپ قاتل جنایتکار باید سخت اذیت کرد.نه خوشحال!
    • IR ۰۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      خوبه تنگه به حالت قبلی برگشت .حسن نیت درباره دشمنان مکار حقه باز فریبکاری همچون امریکا اسراییل و ترامپ تروریست قاتل کودک کش کلک باز اشتباه بزرگیه

