پاسخ نیروی دریایی سپاه به بدعهدی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، حساب منتسب به فرماندهی نیروی دریایی سپاه نوشت: هر نقض عهدی از سوی امریکا، پاسخی شایسته دارد.
تا زمانی که تردد شناورها از مبدأ ایران و به مقصد ایران مورد تهدید باشد، وضعیت تنگه هرمز به حالت قبلی باقی میماند. باذن الله
فرماندهی نیروی دریایی سپاه از تغییر مجدد وضعیت تنگه هرمز خبر داد و تأکید کرد: وضعیت تنگه هرمز در حالت قبلی باقی میماند.
