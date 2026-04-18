اصفهان دومین استان کشور از نظر حجم خسارت به آثار تاریخی در جنگ رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، سید روح الله سیدالعسگری در نشست خبری با اصحاب رسانه که ظهر شنبه برگزار شد، با اشاره به آسیب‌های وارد شده به بناهای تاریخی اصفهان در جنگ رمضان اظهار کرد: طی روزهای گذشته چندین بافت تاریخی در سطح استان در اثر حملات به حریم درجه یک آثار یا موج انفجارهای ناشی از رویدادهای اخیر دچار آسیب شد.

وی افزود: در شهر اصفهان، حریم میدان نقش جهان، کاخ چهلستون و مجموعه تاریخی تخت فولاد در زمره نخستین عرصه‌هایی بودند که آسیب دیدند

معاون میراث فرهنگی استان اصفهان با بیان اینکه در مجموع ۲۸ اثر تاریخی در استان دچار آسیب شده‌اند، عنوان کرد: بیشترین آسیب زمانی رخ داد که ساختمان استانداری اصفهان عصر هجدهم اسفند مورد حمله قرار گرفت. ساختمان استانداری به دلیل قرارگیری در مرکز ثقل دولتخانه صفوی و مجاورت با چندین بنای تاریخی، موج آسیب سنگینی را به این آثار وارد کرد. خوشبختانه در استان اصفهان هیچ بنای تاریخی به طور کامل تخریب نشد، اما در سطح کشور طبق آخرین آمار ارائه‌شده در وبینار با وزیر میراث فرهنگی، ۱۴۹ اثر تاریخی دچار آسیب شده‌اند.

سیدالعسگری ادامه داد: در اصفهان، به‌ویژه عمارت جبه‌خانه، رکیب‌خانه، کاخ موزه چهلستون و موزه هنرهای معاصر بیشترین آسیب را متحمل شدند. همچنین بنای سردار اعظم متعلق به وزارت امور خارجه که در پارک شهید رجایی قرار دارد، پس از بازدید کارشناسان با ترک‌های شدید و ریزش بخش‌هایی از سازه مواجه شد.

به گفته وی، در مناطق دیگر استان نیز خساراتی به ثبت رسید. در روستای اخرم دو اثر بر اثر موج انفجار آسیب دیدند. در خوانسار چهار اثر تاریخی و در شهرضا نیز دو اثر شامل کارخانه نوین اداره میراث فرهنگی و مسجد توحیدخانه دچار آسیب شدند.

سیدالعسگری با اشاره به حجم گسترده خسارات در استان افزود که اصفهان پس از تهران بیشترین میزان آسیب به آثار تاریخی را تجربه کرده است.

وی به دستاوردهای حوزه ثبت آثار اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴، ۵۲ اثر غیرمنقول استان در دو جلسه ثبت ملی شد؛ این در حالی است که سهمیه سالانه استان معمولاً ۹ تا ۱۰ اثر است. همچنین بسیاری از این آثار پیش‌تر در معرض تخریب قرار داشتند و ثبت ملی آنها موجب آغاز روند حفاظت شده است.

سید العسگری همچنین از مستندسازی ۲۵ اثر ناملموس خبر داد و اعلام کرد: یکی از رویدادهای شاخص شهرستان شهرضا که در جریان حوادث انقلابی این منطقه شهرت یافت، به‌زودی به‌عنوان یک رویداد انقلاب برای ثبت ملی به وزارتخانه ارسال می‌شود.

وی با اشاره به تعیین حریم هفت اثر تاریخی و صدور ۱۵ مجوز کاوش باستان‌شناسی در استان افزود: این مجوزها در مناطق مختلف از جمله بادرود، کاشان، نطنز و سمیرم با همکاری پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور صادر شده است.

معاون میراث فرهنگی استان در تشریح آمار بازدیدها از بناهای تاریخی استان بیان کرد: در سال ۱۴۰۴، حدود دو میلیون و نهصد و پنجاه و دو هزار و ششصد و سی و یک نفر از بناهای تاریخی استان بازدید کردند؛ آماری که با وجود حوادث خردادماه و پیامدهای بعدی آن قابل توجه است.

وی از تصمیم استاندار اصفهان برای باز نگه‌داشتن بناهای تاریخی در نوروز قدردانی کرد و افزود: با وجود آسیب‌ها، استاندار تاکید داشت که بناها پس از ایمن‌سازی برای بازدید عموم باز بماند تا مردم بتوانند از نزدیک وضعیت آثار و میزان خسارات را مشاهده کنند. به دنبال این تصمیم، سایر استان‌ها از جمله شیراز، تهران و مشهد نیز مسیر مشابهی را در ارائه خدمات نوروزی به مسافران در پیش گرفتند.