به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی عصر امروز شنبه در جریان دیدار با «فاطمه مقصودی» نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی از اقدامات، برنامهها و دستاوردهای اخیر سازمان، اظهار داشت: جهاد کشاورزی لرستان با تمام توان پشتیبان طرحها، پروژهها و تأمین پایدار کالاهای اساسی در سطح استان است و انجام بهموقع پروژههای شهرستان بروجرد را از اولویتهای جدی خود میداند.
وی با تشریح عملکرد میدانی سازمان در ماههای اخیر، افزود: در شرایط حساس اخیر، با بسیج کامل نیروها، تقویت زنجیره تأمین، نظارت مستمر بر بازار و اجرای طرحهای حمایتی، موفق شدیم تولید، توزیع و ذخیرهسازی کالاهای ضروری را بدون وقفه ادامه دهیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، همچنین بر افزایش بهرهوری آب، توسعه کشتهای جایگزین، حمایت از کشاورزان، تکمیل پروژههای نیمهتمام و توسعه سامانههای هوشمند مدیریت تولید تأکید کرد و گفت: هدف ما ایجاد یک امنیت غذایی پایدار، مبتنی بر دانش روز و مدیریت کارآمد است.
صیادی، با قدردانی از توجه و پیگیری نماینده مردم بروجرد و اشترینان، بر تداوم همکاریهای مشترک برای ارتقای وضعیت کشاورزی منطقه تأکید کرد.
