97 درصد ادارات شهریار خودپستچی گر هستند

محسن بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهارداشت: شرکتها، ادارات، شهرداری، شورای شهر و روستا و فرمانداری بر اساس مصوبه 1272 هیئت دولت مبنی بر اینکه همه ادارات و سازمانها و نهادهای دولتی باید از خودپستچی گری بپرهیزند و امور پستی را به شرکت مربوطه بسپارند، باید برای انجام اقدامات مذکور با این اداره قرارداد ببندند.

وی افزود: فرماندار به عنوان نماینده دولت در شهرستان باید الزامات و قانون مصوبه دولت و دستورات اجرایی را به تمامی ادارات و سازمانها صادر کند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در سال گذشته با پیگیریهای اداره پست شهرستانهای غرب استان تهران توانستیم اعتباری بالغ بر 110 میلیون ریال بودجه عمرانی برای تعمیر شش دفتر در سطح شهرستان دریافت کنیم و هم اکنون کارهای میدانی و عملیاتی این طرحها آغاز شده است.

بخشی بیان داشت: با کمک فرمانداری و بخشداری ملارد در اواخر سال 86، اعتباری بالغ بر 150 میلیون ریال به صورت بودجه استانی به منظور تعمیرات اساسی دفتر پست ملارد دریافت شد.

رئیس اداره پست شهریار عنوان کرد: با توجه به پتانسیل بالقوه شهریار با وجود 10 شهر و جمعیت یک میلیون و 200 هزار نفری و درخواست مردمی و شوراها، ایجاد یک دفتر پستی در سرآسیاب ملارد ضروری است.

وی یادآور شد: همچنین در شهرقدس نیز به یک واحد بسیار مجهز به امور تجزیه و مبادلات نیاز است که باید در این راستا تلاش شود

وی افزود: مکانیزه کردن کلیه واحدهای پستی از طرحهای اساسی این اداره در کلیه واحدهای پستی است که این امر بدون حمایت مسئولین شهر محقق نخواهد شد.