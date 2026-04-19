۷۰ هزار درخت صنوبر برای حفظ میراث سبز خوانسار کاشته شد

محسن جاپلقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم اجرای پروژه توسعه درخت‌کاری اقتصادی در منطقه بهشت فاطمیه اظهار کرد: در راستای تحقق شعار راهبردی خوانسار؛ میراث ماندگار و توسعه پایدار، این طرح با جدیتی مضاعف در سال جاری دنبال شده است.

وی با بیان اینکه صیانت از هویت باغ‌شهری خوانسار و ایجاد منابع درآمدی پایدار از مهم‌ترین اهداف این پروژه است، افزود: شهرداری خوانسار در سال جاری اقدام به غرس ۳۸ هزار اصله درخت صنوبر در اراضی بهشت فاطمیه کرده است.

شهردار خوانسار تصریح کرد: سال گذشته نیز ۳۲ هزار اصله درخت صنوبر در همین منطقه کاشته شده بود که در مجموع طی دو سال اخیر، ۷۰ هزار اصله درخت در این محدوده غرس شده است.

جاپلقی خاطرنشان کرد: کاشت این درختان علاوه بر بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی و تلطیف هوای منطقه، گامی عملی در مسیر توسعه پایدار و ایجاد کمربند سبز شهری محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: این اقدام همچنین زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری اقتصادی اراضی در اختیار شهرداری بوده و می‌تواند در آینده به عنوان منبعی پایدار برای درآمد شهری مورد استفاده قرار گیرد.

شهردار خوانسار تأکید کرد: مدیریت شهری بر این باور است که توسعه امروز نباید به بهای از دست رفتن منابع نسل‌های آینده تمام شود و در همین راستا، کاشت صنوبر به عنوان میراثی سبز و اقتصادی، برای آیندگان این شهر به یادگار خواهد ماند.