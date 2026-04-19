استاندار بوشهر: ماندگاری نیروی انسانی ادارات در جنوب استان دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح یکشنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان بوشهر اظهار کرد: انتقال نیروهای انسانی به استانهای دیگر یکی از معضلات در حوزه منابع انسانی است.
وی با انتقاد از انتقال نیروهای انسانی به استانهای دیگر گفت: برخی مدیران در حالی که از کمبود نیرو شکایت دارند، به راحتی با انتقال کارکنان به استانهای دیگر موافقت میکنند که این تناقض باید برطرف شود.
زارع افزود: باید در جذب و استخدام نیروهایی کوشش کنیم که ماندگار باشند، بهویژه در جنوب استان که در سال های اخیر ماندگاری نیروهای انسانی ادارات کمتر بوده است .
استاندار بوشهر بیان کرد: فلسفه وجودی شورای برنامهریزی و توسعه استانها، برنامهریزی به منظور توسعه و نظارت بر اجرای طرحهای مهم بهویژه پیشران برای ارتقای همه شاخصهای توسعه است.
وی با تأکید بر اینکه سند توسعه شهرستانها باید مبنای تصمیمگیری و توزیع اعتبارات باشد، افزود: این اسناد باید در راستای تحقق اهداف اسناد فرادستی تدوین شوند.
استاندار بوشهر تصریح کرد: در سال جاری با توجه به شرایط دشوار مالی، هیچ پروژه جدیدی نباید تعریف شود و اولویت با تکمیل پروژههای با پیشرفت فیزیکی بالاتر است.
زارع با تأکید بر اینکه رئیسجمهور توجه ویژهای به افزایش بهرهوری دارد، افزود: باید نیروی انسانی را آموزش داده و توانمندیها را ارتقا دهیم، نه اینکه به دنبال افزایش نیرو باشیم.
نظر شما