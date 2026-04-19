احداث پروژه های نهضت ملی مسکن استان ایلام بدون وقفه در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر رفیعی ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از نهضت ملی مسکن در شهر ایلام گفت:در بازه زمانی که با ایام جنگ رمضان و همزمانی آن با تعطیلات نوروز همراه بود، روند اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن استان ایلام در تمامی بخشها بدون کوچکترین وقفهای ادامه داشت
وی با اشاره به اینکه شاهد پیشرفت قابل ملاحظه ای در روند اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن در استان هستیم، گفت:تمامی جبهههای کاری در پروژههای مسکن استان فعال هستند و متقاضیان محترم نهضت ملی مسکن استان نسبت به فعال بودن پروژهها اطمینان کامل داشته باشند
رفیعی اظهار داشت: در شرایط سخت جنگی و ایام تعطیلات، چرخ پروژههای نهضت ملی مسکن از حرکت باز نایستاد و تمامی بخشها بهصورت کامل فعال بودند تا پروژه را طبق برنامه پیش بینی شده تکمیل شوند
وی خاطرنشان کرد: تلاش ما بر این است که با وجود تمامی چالشها، پروژهها را در کمترین زمان ممکن تکمیل کنیم تا بتوانیم هرچه زودتر خانههای مردم را تحویل دهیم و به تعهدات خود در قبال شهروندان عمل کنیم.
لازم به ذکر است معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام بجمعی از مدیران کل و مسئولاندستگاههای اجرایی و خدمات رسان استان از سایتهای نهضت ملی مسکن استان بازدید کرده و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت پیشرفت پروژهها قرار گرفتند.
