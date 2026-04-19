بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی از امروز یکشنبه و تا روز سهشنبه جو استان تحتتأثیر فعالیت یک سامانه بارشی است که برای همه نقاط استان با شدت و ضعف رگبار باران گاهی رعدوبرق، در نواحی مستعد رگبار تگرگ، در نواحی جنوب شرق رگبار برف و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیشبینی میشود.
وی گفت: از ظهر دوشنبه تا بامداد سهشنبه با فعالیت هسته اصلی سامانه بارشی بر شدت و مقدار بارشها افزوده میشود.
مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: مطابق با هشدارهای سطح زرد و نارنجی صادره این شرایط در نقاطی با مخاطراتی همچون اختلال در تردد، لغزندگی جادهها، ایجاد رواناب و آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها، بالا آمدن سطح آب رودخانههای فصلی و خشکه رودها، طغیان رودخانههای فصلی، خطر اصابت صاعقه، خطر ریزش کوه، کاهش میدان دید افقی و... همراه خواهد بود.
مرادپور، بیان داشت: روز چهارشنبه به دلیل وجود شرایط ناپایدار جوی در نقاطی از استان بارشهای پراکنده باران و گاهی رعدوبرق را انتظار داریم.
وی گفت: از نظر نوسانات دمایی، طی ۴۸ ساعت آینده دماهای روزانه روند کاهشی را خواهند داشت.
نظر شما