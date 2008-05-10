  1. استانها
۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۵:۳۸

عملیات اجرایی تقاطع سرداران شیراز آغاز شد

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان عمران شهرداری شیراز از آغاز عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح نصر - سرداران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی ضرغامی ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: هزینه اجرای این پروژه 35میلیارد ریال بوده و ظرف 18ماه نیز به بهره برداری می رسد.

وی طول این تقاطع غیر همسطح را 200متر اعلام و تصریح کرد: در اجرای این پروژه سه دور برگردان، شش راستگرد و رامپ های طرفین، 280ستون، هفت دهنه پل و 56 تیر بتنی هر کدام به طول 15متر پیش بینی شده است.

مدیر عامل سازمان عمران شهرداری شیراز تاکید کرد: از آنجایی که بهره برداری از این تقاطع در کاهش ترافیک شیراز و تصادفات موثر است دهها دستگاه ماشین آلات به همراه نیروی انسانی لازم در طرح به کار گرفته شده است.

ضرغامی ضمن پوزش از مردم به خاطر مشکلاتی که حین انجام پروژه به وجود می آید از رانندگان خواست با توجه به مسیرهای پیش بینی شده برای تردد به نکات ایمنی توجه کنند.

کد خبر 680493

