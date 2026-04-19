جنگ رمضان در ۱۸ شهر و روستای استان بوشهر موجب خسارت شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان صیادی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در ستاد بازسازی جنگ در ساختمان بنیاد مسکن شهرستان بوشهر با اشاره به فعالیت های اکیپ ارزیابی خسارات در مناطق مختلف بوشهر اظهار کرد: جنگ رمضان موجب بروز خسارت هایی در ۱۸ شهر و روستای استان بوشهر شده است.

وی با اشاره به اینکه شهرهای بوشهر، چغادک، خارگ، جم، برازجان، دیر و عسلویه خسارت دیده اند افزود: در روستاهای هلیله، بندرگاه، باغک شمالی، بنه‌گز، جنوب جم، جبرانی، کالو، هاله، زیبامکان، محمدی‌آباد و حاجی‌آباد نیز خسارت وارد شده است.

رئیس ستاد بازسازی جنگ تحمیلی سوم استان بوشهر بیان کرد: تاکنون ۳ هزار و ۲۸۳ واحد مسکونی ارزیابی شده که از این تعداد ۴ واحد نیازمند احداث کامل، ۸ واحد نیازمند مقاوم‌سازی، ۲ هزار و ۷۷۳ واحد تعمیری و ۴۹۸ مورد نیز خسارت معیشتی شامل لوازم خانگی و لوازم سرمایه‌ای تجاری بوده است.

صیادی با اشاره به خسارات گسترده‌تر در شهرستان بوشهر گفت: در این شهرستان در مجموع ۳ هزار و ۱۱۴ واحد آسیب دیده که شامل ۲ واحد احداثی، ۲ هزار و ۶۲۶ واحد تعمیری، ۴۸۱ واحد خسارت معیشتی و ۵ واحد مقاوم‌سازی است.

وضعیت پرداخت خسارت ها

وی افزود: برای خانه‌های شهر بوشهر که نیاز به تخلیه دارند، تسهیلات ودیعه مسکن به ازای هر واحد ۷۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

رئیس ستاد بازسازی جنگ رمضان استان بوشهر ادامه داد: تاکنون برای ۲۵۱ نفر از خسارت‌دیدگان، مبلغ ۲ میلیارد و ۹۲ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت شده است.

صیادی خاطرنشان کرد: در ایام جنگ بسیاری از شهروندان در شهر بوشهر حضور نداشتند و پس از بازگشت مردم، درخواست‌های جدیدی برای ارزیابی خسارات ثبت شده است و پیش‌بینی می‌کنیم تعداد واحدهای تعمیری به حدود ۵ هزار واحد برسد.

وی گفت: واحدهای آسیب‌دیده در چهار دسته شامل واحدهای احداثی نیازمند نوسازی کامل، واحدهای مقاوم‌سازی، واحدهای تعمیری نوع یک با خسارت بیش از ۲۰۰ میلیون تومان و واحدهای تعمیری نوع دو با خسارت کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان دسته‌بندی شده‌اند