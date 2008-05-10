  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۶:۰۴

گزینشی المپیک - ایتالیا

محمدی و باوفا با شکست حریفان راهی دور سوم شدند

محمدی و باوفا با شکست حریفان راهی دور سوم شدند

فرنگی کاران وزن 60 و 66 کیلوگرم کشورمان با شکست حریفان خود به دور سوم رقابت های بین المللی کشتی فرنگی گزینشی المپیک در ایتالیا راه یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بین المللی کشتی فرنگی گزینشی المپیک از صبح امروز (شنبه) در ایتالیا آغاز شد که طی آن علی محمدی فرنگی کار وزن 66 کیلوگرم کشورمان در دور اول موفق شد با نتایج 3 برصفر و 2 بریک "میخائیل سیمینوف" از بلاروس را شکست دهد و در دور دوم نیز موفق شد با نتایج 4 برصفر و 5 بر2  "زاپوریان" از مولداوی را با ضربه فنی شکست دهد، وی در دور سوم به مصاف "چارزوفسکی" از لهستان خواهد رفت.

بر اساس این گزارش، حمید باوفا کشتی گیر وزن 60 کیلوگرم کشورمان نیز پس از استراحت در دور اول، در دور دوم موفق شد "ریکاردو مگنی" از ایتالیا را با نتایج 5 بر3 و 3 برصفر شکست دهد، وی در دور سوم به مصاف "جیانگ شنگ" از چین می رود.

کد مطلب 680524

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها