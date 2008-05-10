محمدی و باوفا با شکست حریفان راهی دور سوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بین المللی کشتی فرنگی گزینشی المپیک از صبح امروز (شنبه) در ایتالیا آغاز شد که طی آن علی محمدی فرنگی کار وزن 66 کیلوگرم کشورمان در دور اول موفق شد با نتایج 3 برصفر و 2 بریک "میخائیل سیمینوف" از بلاروس را شکست دهد و در دور دوم نیز موفق شد با نتایج 4 برصفر و 5 بر2 "زاپوریان" از مولداوی را با ضربه فنی شکست دهد، وی در دور سوم به مصاف "چارزوفسکی" از لهستان خواهد رفت.

بر اساس این گزارش، حمید باوفا کشتی گیر وزن 60 کیلوگرم کشورمان نیز پس از استراحت در دور اول، در دور دوم موفق شد "ریکاردو مگنی" از ایتالیا را با نتایج 5 بر3 و 3 برصفر شکست دهد، وی در دور سوم به مصاف "جیانگ شنگ" از چین می رود.