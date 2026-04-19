۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۱۹

وفاق و همدلی ایجاد شده در شهرستان دلفان قابل‌تقدیر است

نورآباد - استاندار لرستان، تأکید کرد: وفاق و همدلی ایجاد شده در میان مسئولان شهرستان دلفان قابل‌تقدیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی عصر امروز یکشنبه در جریان دیدار با امام‌جمعه نورآباد ضمن تبریک میلاد باسعادت کریمه اهل‌بیت حضرت فاطمه معصومه ( س)، گرامیداشت یاد شهدای گران‌قدر به‌ویژه رهبر شهید و شهدای گران‌قدر جنگ تحمیلی سوم، اظهار داشت: وفاق و همدلی ایجاد شده در شهرستان قابل‌تقدیر است.

وی گفت: این وفاق و همدلی حاصل وحدت، تلاش و همراهی امام‌جمعه شهرستان با مجموعه مدیریت شهرستان دلفان است.

استاندار لرستان، ادامه داد: نقش پدری حضرت‌عالی به‌عنوان امام‌جمعه شهرستان در این زمینه قابل‌تقدیر است.

شاهرخی، تصریح کرد: همچنین نقش شورای تأمین استان در چند رویداد مهمی که در سال گذشته رخ داد، بسیار مهم و ارزشمند بود که خوشبختانه با وفاق و همدلی از این وقایع سخت، سربلند بیرون آمدیم.

وی افزود: در این میان دستگاه سیاسی و فرماندار شهرستان دلفان به‌عنوان نماینده دولت، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی انصافاً همکاری ویژه‌ای داشتند که از همه این عزیزان نیز قدردانی می‌کنیم.

کد مطلب 6805293

