به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی عصر امروز یکشنبه در جریان دیدار با امامجمعه نورآباد ضمن تبریک میلاد باسعادت کریمه اهلبیت حضرت فاطمه معصومه ( س)، گرامیداشت یاد شهدای گرانقدر بهویژه رهبر شهید و شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی سوم، اظهار داشت: وفاق و همدلی ایجاد شده در شهرستان قابلتقدیر است.
وی گفت: این وفاق و همدلی حاصل وحدت، تلاش و همراهی امامجمعه شهرستان با مجموعه مدیریت شهرستان دلفان است.
استاندار لرستان، ادامه داد: نقش پدری حضرتعالی بهعنوان امامجمعه شهرستان در این زمینه قابلتقدیر است.
شاهرخی، تصریح کرد: همچنین نقش شورای تأمین استان در چند رویداد مهمی که در سال گذشته رخ داد، بسیار مهم و ارزشمند بود که خوشبختانه با وفاق و همدلی از این وقایع سخت، سربلند بیرون آمدیم.
وی افزود: در این میان دستگاه سیاسی و فرماندار شهرستان دلفان بهعنوان نماینده دولت، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی انصافاً همکاری ویژهای داشتند که از همه این عزیزان نیز قدردانی میکنیم.
