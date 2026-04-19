مسئول جدید شیلات سلسله معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حکم «کیارش بیرانوند» مدیرکل شیلات لرستان، «شایان نظری»، طی مراسمی به‌عنوان مسئول شیلات شهرستان سلسله معرفی شد.

مراسم معارفه در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان الشتر با حضور نماینده ولی‌فقیه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سلسله، نماینده ولی‌فقیه در اداره کل شیلات لرستان، معاون توسعه آبزی‌پروری، رئیس امور اداری و پشتیبانی، مسئول حراست، مسئول امور هماهنگی شهرستان‌ها اداره کل شیلات استان لرستان برگزار شد.

در این مراسم، ضمن تقدیر از خدمات ارزنده «مهناز صالحی» در دوران تصدی مسئولیت شیلات شهرستان سلسله، «شایان نظری» به‌عنوان رئیس جدید معرفی و منصوب شد.