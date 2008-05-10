برای رسیدن به مدرسه استاندارد 35 هزار میلیارد تومان مورد نیاز است

به گزارش خبرنگارر مهر در زنجان، محمد رضا حافظی بعد از ظهر امروز در همایش خیرین مدرسه زنجان استان زنجان در محل دارالقرآن کریم شهر زنجان، افزود: در حال حاضر کشور شاهد حرکت مقدس و بزرگی از سوی خیرین برای ساخت مدارس توسط خیرین مدرسه ساز است و این امر گامی مهم در راستای توسعه و تعالی کشور است.

وی تلاش خیرین را حرکتی مقدس و بر اساس آموزهای دینی و ملی مردم ایران دانست و با قدردانی از تلاش خیرین مدرسه سار ادامه داد: خیرین مدرسه ساز جهادگرانی هستند که برای ریشه کنی بی سوادی و کمبود مدرسه در کشور تلاش می کنند و این امر در راه تعالی کشور مهم است.

حافظی میزان مشارکت خیرین مدسه ساز کشور را در سال گذشته 323 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: پیش بینی می شود این میزان امسال به 500 میلیون تومان برسد.

وی با تاکید بر لزوم توسعه فرهنگ ساخت مدرسه توسط خیرین در کشور افزود: در حال حاضر80 هزار خیرین مدرسه ساز کشور فعال هستند.