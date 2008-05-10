حضور مردم در مشارکتهای عمومی برنامه های دشمان را بهم می ریزد

به گزارش خبرنگار مهر در انزلی ، حجت الاسلام سیدعلی رسولی در عصر شنبه سومین همایش منطقه ای مسئولان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور در انزلی، افزود: این حضورمردم آن چنان تاثیر گذاروحیاتی است که گاه دشمن از ترس و هراس برنامه ها و توطئه های خود را به عقب می اندازد.

حجت الاسلام رسولی در این همایش بر لزوم تقویت رویکرد خلاقیت و نوآوری در برگزاری سی‌امین سالگرد انقلاب اسلامی، افزود: تدارک زمینه شکوفایی هرچه موثرتر اندیشه‌ها و عزم‌ها برای پاسداشت دستاوردهای انقلاب اسلامی در جامعه ضروری است.

وی بیان کرد: نوآوری و هم‌افزایی در برگزاری تمامی مراسم و مناسبت‌های طول سال ۸۷‬ باید به گونه‌ای باشد که بتوان ظرفیت مناسبی را برای تجلیل و تکریم سی‌امین سالگرد انقلاب اسلامی فراهم شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اردبیل اعلام کرد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در 12 مرداد 1359به پیشنهاد جمعی از چهره های برجسته فرهنگی و مذهبی و با موافقت حضرت امام خمینی (ره) تأسیس شد.

وی گفت: این شورا تحت نظارت نماینده ولی فقیه و با مشارکت نهادهای انقلاب اسلامی و دستگاه های مختلف که اغلب در حوزه های تبلیغی ، ارتباطی، فرهنگی و اطلاع رسانی فعالیت دارند مأموریت ها و وظایف خود را انجام می دهند.

این مقام مسئول در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی منطقه یک کشور ادامه داد: نقشی که شورا در تنویر افکار عمومی، ترغیب، بسیج و فراخوان عمومی مردم برای حضور در صحنه های انقلاب، هماهنگی برای انجام وظایف نهادها و دستگاه های عضو و برگزاری مراسم تجلیل و بزرگداشت مناسبتها و رخدادها ایفا کرده بر همه واضح و آشکار است.

