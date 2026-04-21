دمای هوای زنجان کاهش می یابد؛ هشدار هواشناسی به کشاورزان

محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت جوی استان گفت: در حال حاضر آسمان بیشتر مناطق نیمه ابری تا ابری است و این شرایط در برخی ساعات با بارش‌های پراکنده رگباری و رعد و برق همراه خواهد شد.

وی افزود: این سامانه بارشی روز پنجشنبه از منطقه خارج می‌شود و تا پایان هفته جاری بارندگی قابل‌توجهی پیش‌بینی نمی‌شود، اما از هفته آینده سامانه بارشی دیگری وارد استان می‌شود.

رحمان‌نیا با بیان اینکه در روزهای آخر هفته دمای هوا افزایشی خواهد بود، تصریح کرد: هفته آینده هوای گرمی در استان حاکم می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: از کشاورزان و شهروندان ساکن در مناطق سردسیر خواسته شده تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارت ناشی از سرما به عمل آورند.

رحمان نیا افزود: دمای فعلی شهر زنجان هشت درجه سانتیگراد است که نسبت به روز گذشته در همین ساعت چهار درجه کاهش یافته است.