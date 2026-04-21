منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر از تأثیر بارشهای ۲۴ ساعت گذشته بر وضعیت منابع آب استان خبر داد و گفت: در این بازه زمانی بارندگی در مناطق غربی استان از جمله فریدونشهر و چادگان بین ۱۲ تا ۱۳ میلیمتر ثبت شده است.
وی اظهار کرد: بارشهای اخیر سبب افزایش ورودی زایندهرود شده بهطوریکه ورودی سد اکنون به حدود ۱۸۰ مترمکعب بر ثانیه رسیده، در حالی که خروجی آن ۱۶.۷ مترمکعب بر ثانیه گزارش شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: در حال حاضر حجم ذخیره سد زایندهرود ۳۶۰ میلیون مترمکعب است که معادل ۲۷ درصد ظرفیت مخزن برآورد میشود.
وی همچنین با اشاره به وضعیت جوی استان اصفهان تصریح کرد: امروز در مناطق شرقی و روز چهارشنبه در پهنه وسیعتری از استان، وزش تندباد پیشبینی میشود که در نیمه شرقی همراه با گرد و غبار خواهد بود.
شیشهفروش از مردم خواست با توجه به شرایط جوی و احتمال خیزش گرد و غبار، نکات ایمنی را رعایت کنند.
