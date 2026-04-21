فراخوان تهران به سازمان شهرهای جهان برای مقابله با متجاوزان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی شفیعی معاون امور بین‌الملل مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران در سخنرانی آنلاین خود در نشست هیات اجرایی بخش خاورمیانه و غرب آسیای سازمان شهرها و حکومت‌های محلی متحد (UCLG MEWA)، ضمن ارائه آمار تکان‌دهنده جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه پایتخت ایران، خواستار اقدام جمعی اعضای سازمان علیه متجاوزان شد.

وی ضمن قدردانی از پیام‌های همبستگی از سوی همکاران این سازمان، به حملات ۴۰ روزه ائتلاف ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه تهران پرداخت تا ابعاد غیرانسانی آن را برای شرکت کنندگان نشست آشکار کند.

شفیعی خاطرنشان کرد: در این جنگ نامشروع ۴۶ هزار واحد مسکونی غیرنظامی آسیب دیده یا تخریب شده، نزدیک به ۱۰ هزار خودروی غیرنظامی مورد اصابت قرار گرفته و بیش از ۱۲۰۰ نفر تنها در ده روز نخست آخرین حمله به شهادت رسیده و بیش از ۱۰ هزار نفر زخمی شده‌اند.

وی همچنین به تغییر رویکرد شهرداری تهران برای مقابله سریع با بحران‌ها و ارائه خدمات به شهروندان پرداخت و افزود: این سازمان در اوج بحران هزار و ۸۶۹ خانواده جنگ زده را در هتل‌های اجاره‌ای خود اسکان داده است.

شفیعی خاطرنشان کرد: تهران به عنوان شهری تاب آور در بحبوبه جنگ، تجارب ارزشمند بسیاری برای به اشتراک گذاری با دیگر اعضای سازمان دارد.

وی هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی را نقض مستقیم اصول مدیریت شهری و کرامت انسانی دانست و از همه اعضای UCLG به ویژه در منطقه غرب آسیا خواست تا با اتحاد در برابر اقدامات رژیم صهیونیستی، خواستار توقف فوری اقدامات خصمانه آن شوند.

شفیعی تأکید کرد: علیرغم شدت بحران، تهران به فعالیت‌های جهانی خود متعهد است و از نامزدی رسمی این شهر برای پیوستن به نهادهای حکمرانی UCLG به عنوان بزرگترین شهر در بخش خاورمیانه و غرب آسیای این سازمان خبر داد.

وی همچنین تصریح کرد: تهران در نظر دارد به صورت حضوری در کنگره جهانی آتی UCLG در طنجه مراکش شرکت کند.