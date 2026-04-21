کسب رتبه نخست کشور در حمل کالاهای اساسی توسط ناوگان خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جلالزاده ظهر سه شنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان اظهار کرد: با تلاش و مجاهدت ناوگان حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی، در بازه زمانی نهم تا بیستم ماه مبارک رمضان، این استان موفق شد ۱۸ درصد از کل حجم جابهجایی کالاهای اساسی در سطح کشور را به خود اختصاص دهد که این میزان، بالاترین سهم در میان استانهای سراسر کشور بوده است.
اعزام بیش از ۱۹۰۰ ناوگان جادهای به بنادر کشور
وی با اشاره به آمار دقیق عملکرد ناوگان باری استان از ابتدای سال جاری تاکنون، افزود: در این مدت ۲ هزار و ۳۷۶ مورد نوبتدهی برای جابهجایی بار انجام شده است که از این تعداد، یک هزار و ۹۲۵ سفر توسط رانندگان و ناوگان جادهای استان به مقصود بنادر کشور جهت بارگیری و حمل کالاهای اساسی و راهبردی صورت گرفته است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی در ادامه به وضعیت مطلوب ذخایر کالایی در استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر وضعیت تأمین اقلام ضروری در سطح استان به مرحله اشباع رسیده است، به طوری که به دلیل تکمیل ظرفیت انبارها، درخواستهایی مبنی بر کاهش آهنگ ورود کالا به استان و تمرکز بیشتر بر جابهجایی محمولهها به سایر نقاط کشور داشتهایم.
جلالزاده در پایان خاطرنشان کرد: آمادگی کامل ناوگان حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی موجب شده است تا این استان علاوه بر تأمین نیاز داخلی و ایجاد آرامش در بازار استانی، به عنوان پیشران اصلی شبکه توزیع کالاهای اساسی در سطح ملی نیز ایفای نقش کند.
