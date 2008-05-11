بحث کمبود آب در کشور یک معضل جدی است

به گزارش خبرنگار مهر در کردستان، فاطمه واعظ جوادی در مراسم آغازین کارگاه توانمند سازی شوراهای اسلامی و محیط زیست تاکید کرد: با توجه به کمبود بارندگی در اکثر نقاط کشور مسئله کمبود آب یک معضل جدی است و باید با ارائه الگوهای صحیح در مصرف آب نهایت صرفه جویی را انجام داد.

وی ادامه داد: یکی از مسائل مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد بحث آموزش روستاییان و به ویژه کشاورزان در جهت مصرف آب است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست انجام شیوه های جدید در آبیاری مزارع کشاورزی و تغییر روشهای کشت را از مهمترین برنامه های صرفه جویی آب در بحث مصارف کشاروزی خواهد و از شوراهای اسلامی روستاها خواست در این زمینه آموزشهای لازم را به مردم ارائه دهند.

وی همچنین با اشاره به مبحث چرای دام در مراتع اظهار داشت: با توجه به چرخه زیستی انواع گیاهان در استانهای مختلف کشور باید آموزشهای لازم در زمینه زمان چرا به دامداران ارائه شود.

واعظ جوادی همچنین بحث شکار بی رویه در بعضی از مناطق کشور را یکی از مهمترین معضلات کنونی محیط زیست دانست و گفت: بحث وارد کردن سلاح به صورت غیر مجاز و استفاده از آن باعث گردیده که چرخه زیستی بعضی از حیوانان وحشی از بین برود.

وی در پایان با اشاره به توانمندی های بسیاری بالای استان کردستان در زمینه جاذبه های گردشگری و طبیعی این استان را یکی از استانهای برجسته کشور در جهت ایجاد زیر ساختهای طبیعت گردی و گردشگری خواند و از حمایت های استاندار کردستان در زمینه توجه به این امر تقدیر و تشکر کرد.

کارگاه توانمند سازی شورای های اسلامی و محیط زیست برای اولین در کشور امروز با حضور اعضای شورای های اسلامی شهر و روستاهای استان کردستان با موضوع مشارکت مردم در حفاظت از محیط زیست برگزار می شود.

همچنین در این مراسم مهندس چمران رئیس شورای عالی استانهای کشور حضور دارد.