ساخت 60 درصد از قطعات لکوموتیو تولید داخل می شود

علی اکبر تاریخی در گفتگو با خبرنگارمهر گفت: در بودجه سال جاری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی، مشارکت با بخش خصوصی برای ساخت 60 درصد از قطعات لکوموتیو برنامه ریزی شده است.

معاون بهره برداری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی افزود: پیش از آغاز ساخت، تعیین اولویت داخلی سازی قطعات مد نظر قرار می گیرد تا بر اساس پتانسیلهای ساخت، مواد اولیه موجود در کشور و سیاست گذاری های صنعت ریلی، داخلی سازی قطعات هدف گذاری می شود.

وی ادامه داد: ساخت دو نمونه لکوموتیو در سال جاری با اعتبار 10 میلیارد تومان انجام می شود و مراحل ساخت لکوموتیو در کشورطی سه سال تکمیل می شود.

تاریخی ابراز داشت: با داخلی سازی قطعات مورد نیاز در ساخت لکوموتیو، علاوه بردستیابی به دانش فنی، قیمت تمام شده نیز تا یک پنجم کاهش می یابد.

معاون بهره برداری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی خاطر نشان کرد: تا کنون به داخلی سازی لکوموتیو در کشور توجه کافی نشده بود و در سالهای قبل نیز با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز رایزنی هایی در این باره انجام شد که به نتیجه نرسیده بود.

تاریخی اظهار داشت: عدم توجه به داخلی سازی واگن و لکوموتیو، مانع توسعه صنعت ریلی در بخش روساخت شد که باید با تخصیص اعتبار و متمرکز شدن دانش فنی مهندسان داخلی این غفلت طولانی در این صنعت جبران شود.

وی تصریح کرد: در ساخت ریل نیز در سال 74 ذوب آهن اصفهان اقدام به ساخت کرده بود که به برخی دلایل ادامه ساخت آن مورد پیگری قرار نگرفت.