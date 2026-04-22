یک یادآوری به مناسبت روز جهانی زمین

به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در یادداشتی به مناسبت روز جهانی زمین که در «پیام ما» منتشر شد، با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع طبیعی، نسبت به پیامدهای مخرب بهره‌گیری نادرست از علم و گسترش رویکردهای نظامی هشدار داد و حفظ زمین سالم را پیش‌شرط توسعه پایدار و سلامت جامعه دانست.

متن یادداشت به شرح زیر است:

«نام‌گذاری روز جهانی زمین در دهه ۱۹۷۰، توجه به سیاره زمین، آنچه برای زندگی ما ارزانی داشته و خطراتی است که فعالیت‌های انسانی برای مواهب زمین و در نهایت زیست انسان‌ها و سایر موجودات زنده به‌وجودآورده‌اند. و باز، پدیدآورندگان این رویداد و بسیاری دغدغه‌مندان محیط زیست همواره بر این موضوع تأکید داشته‌اند که به مدد ابزار علم و دانش، با نوآوری و خلاقیت باید تلاش کنیم تا در عین ایجاد شرایط بهتر و راحت‌تر برای انسان‌ها، پایداری مواهب زمین را به‌خطر نیندازیم.

این‌چنین بود که در نیم‌قرن گذشته، ابداعات فراوان دوستدار محیط زیست همچون انرژی‌های پاک، کشاورزی پربازده، ابزارهای رایانه‌ای و بی‌شمار خدمات و وسایل جدید به‌وجود آمدند تا موجبات رفاه و آسایش انسان را فراهم کنند. اگرچه همین راه نیز با برخی تأثیرات ناخوشایند برای محیط زیست و زمین همراه بود اما دستکم شاخه‌هایی از علم به سویی رفت تا با نوآوری، شرایطی بهتر را برای انسان رقم بزند و به اصلاح رویکردهای گذشته بپردازد.

اما در عین حال و شوربختانه، شاخه‌هایی دیگر از علم راهی متفاوت را برگزید؛ راهی که سایه سنگین تبعات آن بر سر نوآوری‌های مفید دیگر بود. ساخت سلاح‌ها و ابزارهای نظامی پیچیده با هدف تسلط بر جوامع دیگر، راهی بود که برخی شاخه‌های دیگر علم رفتند و تخریب‌ها و مصایب فراوانی را برای جوامع بشری به‌وجود آوردند. حالا در این روزگار کار به جایی رسیده که در برخی کشورها پیشرفته‌ترین و نوآورانه‌ترین دستاوردهای علمی، ابتدا در بخش نظامی و در خدمت کشتار و تخریب به‌کار گرفته می‌شوند و پس از آن راه به کاربردهای انسان‌دوستانه می‌یابند.

زمینی که بستر زندگی و پیشرفت انسان است، حالا پر از سلاح‌هایی است که با فشار یک دکمه قادرند هزاران زندگی را نابود کنند. بدتر آنکه زورمندان این روزهای جهان، به این اقدام مخرب و نابودگر خود، لقب آزادی‌بخش و انسان‌دوستانه نیز می‌دهند!

برای روز جهانی زمین و روز زمین پاک امسال، یادآوری فلسفه نام‌گذاری این روز بهتر از حرف‌های تکراری گذشته به‌نظر می‌رسد؛ یادآوری اینکه زمین و موهباتش، مهمترین و بی‌بدیل‌ترین زیرساخت حیاتی است که زندگی انسان و توسعه و پیشرفتش در گرو حفظ همین زیرساخت است؛ یادآوری اینکه علم و دانش، ابزارهای توسعه و رفاه انسان و حفظ زیرساخت حیات هستند و نباید به ضد خود تبدیل شوند؛ و یادآوری اینکه انسان سالم جامعه سالم را می‌سازد و بستر این سلامتی، زمین سالم است. زمین عاری از سلاح و جنگ.»