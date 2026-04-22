محتوای آفلاین آموزشی در اختیار همه دانش آموزان بوشهری قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه شغابی بیان کرد: با وجود مشکلات و ناپایداریهای بوجود آمده در دسترسی اینترنت برای تمامی دانش آموزان در برخی از شهرستانها، بر اساس تمهیدات در نظر گرفته شده محتوای آموزشی به شکل آفلاین در اختیار معلمان و دانش آموزان از طریق پیام رسانهای مورد تائید وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت.
وی افزود: به دنبال تصمیمات اتخاذ شده در وزارت آموزش و پرورش با توجه به شرایط جنگ تحمیلی حاکم بر کشور، آموزش تمامی پایههای مقطع ابتدایی در استان بوشهر به شکل مجازی بوده و تا ۹ خرداد ادامه دارد.
شغابی با اشاره به پرسشهای مکرر والدین درباره نحوه ارزشیابی پایه ششم مقطع ابتدایی بیان کرد: امسال برای نخستین بار ارزشیابی دانش آموزان پایه ششم مقطع ابتدایی به شکل توصیفی انجام میشود.
وی بیان کرد: توصیه میشود والدین اخبار صحیح را از خبرگزاریهای رسمی دنبال کنند تا از ایجاد فضای تشدد بار و استرس برای خود و فرزندانشان پیشگیری شود.
شغابی ادامه داد:در سال تحصیلی جاری ۱۴۱ هزار و ۸۰۳ دانش آموز در مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد ۶۸ هزار و ۵۴۰ دانش آموز دختر و مابقی را پسران تشکیل دادند.
معاون ابتدایی آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: در زمان کنونی ۶ هزار و ۶۶۶ نفر در قالب کادر آموزشی مقاطع ابتدایی دانش آموزان سراسر استان را همراهی میکنند که از این شمار چهار هزار و ۸۱۹ نفر از آنها معلم هستند.
نظر شما