۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۱۱

محتوای آفلاین آموزشی در اختیار همه دانش آموزان بوشهری قرار گرفت

بوشهر- معاون ابتدایی آموزش و پرورش استان بوشهر گفت:با توجه به شرایط جنگ تحمیلی سوم محتوای آفلاین آموزشی تا پایان سال تحصیلی به طور جامع در اختیار تمامی دانش آموزان استان قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه شغابی بیان کرد: با وجود مشکلات و ناپایداری‌های بوجود آمده در دسترسی اینترنت برای تمامی دانش آموزان در برخی از شهرستان‌ها، بر اساس تمهیدات در نظر گرفته شده محتوای آموزشی به شکل آفلاین در اختیار معلمان و دانش آموزان از طریق پیام رسان‌های مورد تائید وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت.

وی افزود: به دنبال تصمیمات اتخاذ شده در وزارت آموزش و پرورش با توجه به شرایط جنگ تحمیلی حاکم بر کشور، آموزش تمامی پایه‌های مقطع ابتدایی در استان بوشهر به شکل مجازی بوده و تا ۹ خرداد ادامه دارد.

شغابی با اشاره به پرسش‌های مکرر والدین درباره نحوه ارزشیابی پایه ششم مقطع ابتدایی بیان کرد: امسال برای نخستین بار ارزشیابی دانش آموزان پایه ششم مقطع ابتدایی به شکل توصیفی انجام می‌شود.

وی بیان کرد: توصیه می‌شود والدین اخبار صحیح را از خبرگزاری‌های رسمی دنبال کنند تا از ایجاد فضای تشدد بار و استرس برای خود و فرزندانشان پیشگیری شود.

شغابی ادامه داد:در سال تحصیلی جاری ۱۴۱ هزار و ۸۰۳ دانش آموز در مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد ۶۸ هزار و ۵۴۰ دانش آموز دختر و مابقی را پسران تشکیل دادند.

معاون ابتدایی آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: در زمان کنونی ۶ هزار و ۶۶۶ نفر در قالب کادر آموزشی مقاطع ابتدایی دانش آموزان سراسر استان را همراهی می‌کنند که از این شمار چهار هزار و ۸۱۹ نفر از آنها معلم هستند.

