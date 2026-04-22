۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۴

جنگ رمضان تنها یک ورق از اوراق زرین سپاه پاسداران است

فرماندهی انتظامی کشور در پیامی به‌مناسبت سالروز تأسیس سپاه پاسداران نوشت: جنگ رمضان تنها یک ورق از اوراق زرین سپاه پاسداران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی انتظامی کشور در پیامی به‌مناسبت سالروز تأسیس سپاه پاسداران نوشت: «در سپیده‌ دمان تاریخ معاصر ایران، آنگاه که نهال انقلاب اسلامی، از خاک ایمان رویید، سپاه پاسداران، چونان شجره‌ای طیبه، در جان ملت ریشه دوانید و به مرور زمان، درخت تناوری گردید برای سایه‌گستری در عرصه‌ پاسداری از خاک وطن و اقتدار ملی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

در اوراق زرین دفاع مقدس، نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با مفاهیمی چون ایثار، اقتدار و شجاعت عجین شده است که جنگ رمضان، تنها یک ورق از اوراق زرین است.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهداء و فرماندهان شهید این نهاد مقدس، بویژه سرلشکرشهید سلامی و سرلشکر شهید پاکپور، این روز خجسته را به محضر فرمانده معظم کل قوا، فرماندهان، پاسداران و خانواده‌های معزز آنان تبریک عرض نموده، توفیق، سربلندی و دوام عزت روز افزون شان را از درگاه حضرت باریتعالی، مسئلت می کند.»

محدثه رمضانعلی

