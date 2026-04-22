  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۵

واکنش وزارت بهداشت به اعطای جایزه برای فروش دارو

سرپرست دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو گفت: هرگونه اعطای جایزه در فروش اقلام دارویی به ویژه ذخایر استراتژیک ممنوع است و متخلفان موظف به بازگشت کامل مبالغ دریافتی خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید مهرزادی، با بیان اینکه برخی شرکت‌های تولید کننده اقدام به اعطای جایزه حتی روی اقلام ذخایر استراتژیک کرده اند، افزود: این اقدام در حوزه دارو، به‌ ویژه برای اقلام ذخایر استراتژیک، ممنوع است.

وی تصریح کرد: هر فرد یا شرکتی که در فروش اقلام ذخایر استراتژیک حتی یک درصد جایزه در نظر گرفته باشد، موظف است کل مبلغ را به‌صورت کامل بازگرداند.

مهرزادی خاطرنشان کردهمان‌طور که اعطای جایزه برای اقلام ذخایر استراتژیک مجاز نیست، این ممنوعیت شامل سایر اقلام دارویی نیز می‌شود و با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6808083
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

