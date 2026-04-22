واکنش وزارت بهداشت به اعطای جایزه برای فروش دارو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید مهرزادی، با بیان اینکه برخی شرکتهای تولید کننده اقدام به اعطای جایزه حتی روی اقلام ذخایر استراتژیک کرده اند، افزود: این اقدام در حوزه دارو، به ویژه برای اقلام ذخایر استراتژیک، ممنوع است.
وی تصریح کرد: هر فرد یا شرکتی که در فروش اقلام ذخایر استراتژیک حتی یک درصد جایزه در نظر گرفته باشد، موظف است کل مبلغ را بهصورت کامل بازگرداند.
مهرزادی خاطرنشان کردهمانطور که اعطای جایزه برای اقلام ذخایر استراتژیک مجاز نیست، این ممنوعیت شامل سایر اقلام دارویی نیز میشود و با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد خواهد شد.
