به گزارش خبرنگار مهر ، حسین فرجی شامگاه چهارشنبه‌ در دیدار با کارمندان وزارت کشور شاغل در فرمانداری جاجرم بر ضرورت توانمندسازی نیروی انسانی مجموعه فرمانداری ها ،توجه به اصل شایسته سالاری ، ارتقا همکاران بدنه وزارت کشوری در پست های مدیریتی و شنیدن مستقیم دغدغه‌های کارکنان تاکید کرد.

فرجی با اشاره به ضرورت توانمندسازی ، اولویت شایسته‌سالاری و استفاده از ظرفیت‌های درون‌سازمانی در پست های مدیریتی مجموعه استانداری و فرمانداری ها گفت: توجه به ارتقای شأن و جایگاه همکاران، انتصابات شایسته‌سالارانه و توانمندسازی نیروی انسانی ، از مهم‌ترین اولویت‌های دولت وفاق ملی و استاندار است .

وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به معیشت کارکنان افزود: پیگیر رفع مشکلات معیشتی پرسنل مجموعه از طریق وزارت کشور با توجه به ملی شدن اعتبارات هستیم .

فرجی در بخش دیگری از صحبت های خود به نامگذاری سال‌ها توسط مقام معظم رهبری که نقشه راه سال را نشان می دهند اشاره کرد و به نقش همکاران مجموعه فرمانداری ها و بخشداری‌ها در تحقق شعار سال ۱۴۰۵ ( اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی ) و همچنین رویداد مهم ملی امسال که انتخابات شوراهاست اشاره کرد.

وی بر رعایت اصل بی طرفی بر سلامت و تلاش برای مشارکت حداکثری تاکید کرد و مجموعه فرمانداری و بخشداری ها را خط مقدم حفظ اعتماد عمومی و صیانت از آرای مردم دانست.

فرجی خاطرنشان کرد: تمام تلاش خود را بکار گرفته ایم تا وضعیت رفاهیات و معیشت همکاران بهبود یابد.

وی تصریح کرد: نیروهای شرکتی بزودی ساماندهی خواهند شد و قرارداد مستقیم با دستگاه ها منعقد می شود.