مردم اهواز: تا پیروزی نهایی خیابان‌ با ماست

به گزارش مهر، گروه استان‌ها، فاطمه دقاق نژاد، بیش از 50 شب متوالی میدان‌ها و معابر اصلی شهرهای مختلف استان خوزستان به ویژه اهواز صحنه حضور مردمی بوده که با انگیزه‌ای فراتر از تجمع‌های معمول، در فضای عمومی گردهم آمده‌اند؛ حضوری که به گفته حاضران ادامه یک مسیر اجتماعی و انقلابی در دل جامعه است.

تجمع شبانه مردم در میدان ها نیز سرشار از شور و شعور و حماسه است و فریادهای «حیدر حیدر»، «ما تن به ذلت نمی دهیم»، «الله اکبر» و... گویای حال و احوال دل‌های ملتی است که این شب‌ها هم ادامه حضور در خیابان را به خانه نشینی ترجیح دادند.

ملت همیشه در صحنه خوزستان که اکنون راز پیروزی را مقاومت و حماسه در میدان یافته‌اند این شب‌ها هم آمدند تا فریاد بزنند تا پای جان پای انقلاب و وطن هستند و هرگز در برابر دشمن سر فرود نمی‌آوردند.

حال در این باره خبرنگار مهر در جریان این حضور میدانی با شهروندان گفتگو کرده است؛ مردمی که هر یک با نگاه خاص خود، دلیل حضورشان را در این جمع‌های شبانه بیان می‌کنند.