۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۱۷

عملیات اجرایی راه دسترسی منطقه عرب رودبار آغاز شد

ایلام - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ایلام از آغاز عملیات اجرایی راه دسترسی منطقه عرب رودبار شهرستان سیروان با همکاری دستگاه‌های اجرایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دارابی عصر پنجشنبه پس از بازدید از پروژه راه روستایی منطقه عرب رودبار شهرستان سیروان به همراه فرماندار، مدیرکل راه و شهرسازی، راهداری، بنیاد مسکن، مدیرکل بحران و دفتر فنی استانداری، نیروگاه سیمره اظهار داشت: به دلیل بالا آمدن تراز آب پشت سد سیمره، مسیر مواصلاتی منطقه عرب رودبار که به روستاهای داربلوط، چم‌روته و چم‌شیر منتهی می‌شود با مشکل مواجه شده و تردد برای مردم سخت شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سال گذشته افزود: خوشبختانه امسال مسیر روستای قاضی‌خان سفلی به سمت داربلوط به گونه‌ای اجرایی شده که تردد به سهولت در حال انجام است، اما نیاز است این مسیر در حد یک جاده روستایی استاندارد ساماندهی شود.

دارابی تصریح کرد: برای مابقی مسیر نیز تقسیم‌کار میان دستگاه‌هایی همچون راهداری، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و سد و نیروگاه سیمره انجام شده است و مقرر شد ماشین‌آلات مربوطه وارد عمل شده و عملیات اجرایی تکمیل شود تا تردد برای مردم منطقه آسان شود.

